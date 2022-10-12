Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Организаторы Australian Open рассказали о возможном участии россиян на турнире в 2023 году

Соревнования пройдут с 16 по 29 января.
12 октября 2022 11:30
автор: Александр Поволоцкий

Директор Открытого чемпионата Австралии рассказал о том, смогут ли российские и белорусские теннисисты выступить на турнире в 2023 году.

Напомним, что спортсмены выступает на соревнованиях ATP WTA в нейтральном статусе.

«На данный момент россияне и белорусы имеют право играть на Australian Open. Они не могут представлять Россию и выступать под флагом страны, а также участвовать в какой-либо деятельности, связанной с исполнением гимна. И они должны играть как независимые игроки в нейтральном статусе», — цитируют Тайли зарубежные СМИ.

Напомним, что действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, который обыграл в финале Даниила Медведева.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего, обыграв Фернандес
Матч длился один час.
12.10.2022 09:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рахимова обыграла Данилович и вышла во второй круг турнира в Клуже
Матч длился 1 час 33 минуты.
11.10.2022 13:50
Теннис
автор: Максим Скороходов
Потапова вышла во второй круг турнира в Клуже, победив американку Ли
Матч продолжался полтора часа.
11.10.2022 13:41
Теннис
автор: Максим Скороходов
Кудерметова снялась с турнира в Сан-Диего из-за травмы плеча
Россиянка должна была играть против американки Стивенс.
11.10.2022 11:42
Теннис
автор: Максим Скороходов
Самсонова уступила в трех сетах Андрееску на старте турнира в Сан-Диего
Матч длился 2 часа 38 минут.
11.10.2022 08:14
Теннис
автор: Максим Скороходов
Российская теннисистка Аванесян проиграла венгерке Бондарь в первом круге турнира в Клуже
Матч длился 1 час 16 секунд.
10.10.2022 17:59
Теннис
автор: Максим Скороходов
Грачева уступила бельгийке Бонавентур и не смогла выйти во второй круг турнира в Клуже
Матч длился 1 час 39 минут.
10.10.2022 13:50
Теннис
автор: Максим Скороходов
Карацев вышел в второй круг турнира в Флоренции на отказе Грикспура
Россиянин выиграл первый сет и вел во втором.
10.10.2022 13:25
Теннис
автор: Максим Скороходов
Александрова вошла в топ-20 рейтинга WTA
На минувшей неделе теннисистка вышла в полуфинал турнира в чешской Остраве.
10.10.2022 09:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика