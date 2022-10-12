Организаторы Australian Open рассказали о возможном участии россиян на турнире в 2023 году

Директор Открытого чемпионата Австралии рассказал о том, смогут ли российские и белорусские теннисисты выступить на турнире в 2023 году.

Напомним, что спортсмены выступает на соревнованиях ATP WTA в нейтральном статусе.

«На данный момент россияне и белорусы имеют право играть на Australian Open. Они не могут представлять Россию и выступать под флагом страны, а также участвовать в какой-либо деятельности, связанной с исполнением гимна. И они должны играть как независимые игроки в нейтральном статусе», — цитируют Тайли зарубежные СМИ.

Напомним, что действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, который обыграл в финале Даниила Медведева.