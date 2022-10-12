Российский теннисист Ватутин проиграл аргентинцу Качину в первом круге турнира в Хихоне

Российский теннисист Алексей Ватутин в первом круге турнира в Хихоне проиграл аргентинцу Педро Качину со счетом 6:7 (2:7), 0:6.

По ходу встречи Ватутин сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейкпоинт.

Качин четыре раза подал навылет, не совершал двойных ошибок и сделал четыре брейка, использовав все возможности выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге аргентинцу будет противостоять британец Энди Маррей, победивший испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокина.