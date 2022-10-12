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Карацев уступил Имеру и не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Флоренции

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.
12 октября 2022 17:07

Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю Швеции Микаэлю Имеру во втором круге турнира во Флоренции (Италия). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу 99-й ракетки мира.

Имер ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На счету Карацева - шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Имер поборется с победителем матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Маттео Берреттини (Италия).

источник: «Советский спорт»
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