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Потапова обыграла Голубич и вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

Россиянка справилась с соперницей в двух сетах.
13 октября 2022 13:54
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче 1/8 финала турнира WTA в Румынии нанесла поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянки, которая один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Швейцарка не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейка из восьми.

В четвертьфинале соревнований Потапова встретится с Анной Бондарь из Венгрии.

источник: «Советский спорт»
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