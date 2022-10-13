Потапова обыграла Голубич и вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче 1/8 финала турнира WTA в Румынии нанесла поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянки, которая один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Швейцарка не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейка из восьми.

В четвертьфинале соревнований Потапова встретится с Анной Бондарь из Венгрии.