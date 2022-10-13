Маррей победил Качина и вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне

Британский теннисист Энди Маррей оказался сильнее представителя Аргентины Педро Качина в 1/8 финала турнира в Хихоне. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:3) в пользу 48-й ракетки мира.

Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

На счету Качина - 13 эйсов и реализовано четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Маррей поборется с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Себастьян Корда (США).