Касаткина уступила Киз и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила представительнице США Мэдисон Киз в матче второго круга турнира в Сан-Диего. Встреча завершилась со счетом 6:4,6:3 в пользу 18-й ракетки мира.

Киз ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

На счету Касаткиной - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Киз поборется с соотечественницей Джессикой Пегулой.