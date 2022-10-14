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Касаткина уступила Киз и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
14 октября 2022 08:23

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила представительнице США Мэдисон Киз в матче второго круга турнира в Сан-Диего. Встреча завершилась со счетом 6:4,6:3 в пользу 18-й ракетки мира.

Киз ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

На счету Касаткиной - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Киз поборется с соотечественницей Джессикой Пегулой.

источник: «Советский спорт»
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