Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, переиграв Стивенс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс во втором круге турнира в Сан-Диего. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу пятой ракетки мира.

Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету Стивенс - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из 13.

За выход в полуфинал соревнования Соболенко поборется с хорваткой Донной Векич.