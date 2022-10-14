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Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, переиграв Стивенс

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
14 октября 2022 09:08

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась сильнее представительницы США Слоан Стивенс во втором круге турнира в Сан-Диего. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу пятой ракетки мира.

Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету Стивенс - ни одного эйса, три двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из 13.

За выход в полуфинал соревнования Соболенко поборется с хорваткой Донной Векич.

источник: «Советский спорт»
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