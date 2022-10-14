Рублев об участии в итоговом турнире АТР: Посмотрим, но это будет непросто

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев заявил, что хотел бы принять участие в итоговом турнире АТР.

«Естественно, шанс попасть на турнир является для меня дополнительной мотивацией. Но попасть туда будет очень сложно, остается совсем мало мест, на которые претендуют 15–20 игроков. Посмотрим, как в итоге все сложится, но это будет непросто», - сказал россиянин в интервью зарубежной прессе.

Напомним, в настоящее время Рублев занимает шестое место в чемпионском рейтинге.

Накануне спортсмен вышел в полуфинал турнира в Хихоне, обыграв белоруса Илью Ивашко.