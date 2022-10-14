Потапова разгромила в решающем сете Бондарь и стала первой полуфиналисткой турнира в Клуже

Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира в Клуже победила венгерку Анну Бондарь со счетом 7:5, 3:6, 6:1.

Матч длился два с половиной часа.

За это время Потапова ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-поинтов.

На счету Бондарь пять эйсов, одна двойная и 3 брейка при 12 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале Потапова может сыграть со своей соотечественницей Анной Блинковой, если она пройдет украинку Ангелину Калинину.