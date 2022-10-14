Блинкова стала соперницей Потаповой по полуфиналу турнира в Клуже

Российская теннисистка Анна Блинкова в четвертьфинале турнира в Клуже победила представительницу Украины Ангелину Калинину со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 39 минут.

За это время Блинкова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейкпоинтов.

На счету Калининой один эйс, шесть двойных и два брейка при восьми возможностях выиграть гейм на подаче россиянки.

В полуфинале турнира в Клуже Блинкова сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, ранее победившей венгерку Анну Бондарь (7:5, 3:6, 6:1).