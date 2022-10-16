Рублев стал победителем турнира в Хихоне, обыграв в финале Корду

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Себастьяна Корду в финальном матче турнира в испанском Хихоне.

Отметим, что решающая встреча, которая длилась один час и 15 минут, и завершилась победой девятой ракетки мира со счетом 6:2, 6:3.

По итогам матча Рублев оформил три эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Корды шесть подач навылет и не смог реализовать два брейка.

Таким образом, Рублев завоевал свой 12-й титул в карьере в одиночном разряде.