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Рублев - после титула в Хихоне: Надеюсь, это не середина карьеры, впереди будет много всего

Россиянин занимает девятое место в мировом рейтинге ATP.
16 октября 2022 16:57
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в испанском Хихоне.

Напомним, что в решающем матче 24-летний спортсмен обыграл американца Себастьяна Корду.

«Хочу, конечно, поблагодарить свою команду за то, что контролируете мой сумасшедший характер, мои эмоции и заставляете меня работать. Надеюсь, это не середина карьеры и впереди будет много всего», – заявил Рублев на церемонии награждения.

Добавим, что россиянин завоевал свой 12-й титул в карьере.

источник: «Советский спорт»
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