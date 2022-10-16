Рублев - после титула в Хихоне: Надеюсь, это не середина карьеры, впереди будет много всего

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от завоевания титула на турнире в испанском Хихоне.

Напомним, что в решающем матче 24-летний спортсмен обыграл американца Себастьяна Корду.

«Хочу, конечно, поблагодарить свою команду за то, что контролируете мой сумасшедший характер, мои эмоции и заставляете меня работать. Надеюсь, это не середина карьеры и впереди будет много всего», – заявил Рублев на церемонии награждения.

Добавим, что россиянин завоевал свой 12-й титул в карьере.