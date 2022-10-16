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Блинкова обыграла Паолини и стала победительницей турнира в Румынии

Российские теннисисты выиграли два титула за один день.
16 октября 2022 19:33
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Анна Блинкова в финале турнира WTA в Румынии обыграла итальянку Ясмин Паолини и завоевала трофей.

Встреча продолжалась час 16 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:2 пользу россиянки, которая пять раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету итальянки ни одного эйса и двойной ошибки и три реализованных брейка из четырех.

Напомним, ранее Андрей Рублев стал победителем турнира АТР в испанском Хихоне.

источник: «Советский спорт»
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