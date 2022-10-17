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Самсонова обыграла Канепи в первом круге турнира в Гвадалахаре

Россиянка в третий раз в карьере обыграла представительницу Эстонии.
17 октября 2022 21:13
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи из Эстонии в первом круге турнира WTA в Гвадалахаре.

Игра, которая продолжалась один час и 21 минуту, завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 22-я ракетки мира.

В прошедшей встрече Самсонова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. У эстонки два эйса, пять двойных и один реализованный брейк из двух.

Добавим, что соперницей Самсоновой по второму кругу станет Арина Соболенко из Белоруссии.

источник: «Советский спорт»
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