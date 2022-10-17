Самсонова обыграла Канепи в первом круге турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи из Эстонии в первом круге турнира WTA в Гвадалахаре.

Игра, которая продолжалась один час и 21 минуту, завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 22-я ракетки мира.

В прошедшей встрече Самсонова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. У эстонки два эйса, пять двойных и один реализованный брейк из двух.

Добавим, что соперницей Самсоновой по второму кругу станет Арина Соболенко из Белоруссии.