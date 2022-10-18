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Калинская вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре, победив Крейчикову

Матч длился 1 час 43 минуты.
18 октября 2022 22:59
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Гвадалахаре победила чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:4.

Калинская по ходу встречи два раза подала навылет, допустиал три двойные ошибки и реализовала 3 и 13 брейк-поинтов.

На счету Крейчиковой пять эйсов, десять двойных и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Калинская сыграет с представительницей Бельгии Элиз Мертенс, победившей американку Эйжа Мухаммад (6:3, 6:2).

источник: «Советский спорт»
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