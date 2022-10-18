Калинская вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре, победив Крейчикову

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Гвадалахаре победила чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 6:4.
Калинская по ходу встречи два раза подала навылет, допустиал три двойные ошибки и реализовала 3 и 13 брейк-поинтов.
На счету Крейчиковой пять эйсов, десять двойных и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.
Во втором круге Калинская сыграет с представительницей Бельгии Элиз Мертенс, победившей американку Эйжа Мухаммад (6:3, 6:2).
источник: «Советский спорт»