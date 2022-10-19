Касаткина вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре, обыграв китаянку Линь

Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Китая Чжу Линь в матче второго круга турнира в Гвадалахаре.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 25-летней спортсменки.
На счету Касаткиной две двойные ошибки и шесть из одиннадцати реализованных брейк-пойнтов.
У теннисистки из Китая — два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде турнира первая ракетка России сыграет с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) - Анна Калинская (Россия).
источник: «Советский спорт»