«Турсунов - очень жесткий, но у него ясная голова». Бенчич - о своем новом тренере из России

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич поделилась мнением о своем новом тренере Дмитрии Турсунове.

Ранее стало известно, что российский специалист будет работать с 25-летней швейцарской теннисисткой. Турсунов прекратил сотрудничать с Эммой Радукану.

«Мне кажется, у него очень ясная голова. Турсунов старается сделать так, чтобы ты мог смотреть на вещи и под другим углом. Дмитрий очень честный и жёсткий во всем. Это именно то, что мне нужно. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил о чём-то ином, кроме того, что имеет значение», — цитирует Бенчич пресс-служба WTA.

Отметим, что ранее Турсунов также тренировал Арину Соболенко из Белоруссии и эстонку Анетт Контавейт.