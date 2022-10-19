Карацев уступил Норри и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю Великобритании Кэмерону Норри в матче второго круга турнира в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 в пользу 14-ракетки мира.

Норри шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету Карацева - семь эйсов, шесть двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал соревнования Норри поборется с победителем матча Хольгер Руне (Дания) - Кристиан Гарин (Чили).