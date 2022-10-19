Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карацев уступил Норри и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.
19 октября 2022 17:36

Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю Великобритании Кэмерону Норри в матче второго круга турнира в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 в пользу 14-ракетки мира.

Норри шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету Карацева - семь эйсов, шесть двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал соревнования Норри поборется с победителем матча Хольгер Руне (Дания) - Кристиан Гарин (Чили).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Карацев уступил Норри и не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Стокгольме
Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.
19.10.2022 17:36
Теннис
«Турсунов - очень жесткий, но у него ясная голова». Бенчич - о своем новом тренере из России
Дмитрий завершил профессиональную карьеру в 2017 году.
19.10.2022 12:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре, обыграв китаянку Линь
Встреча длилась один час и 16 минут.
19.10.2022 09:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Калинская вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре, победив Крейчикову
Матч длился 1 час 43 минуты.
18.10.2022 22:59
Теннис
автор: Максим Скороходов
Аванесян уступила Азаренко в первом раунде турнира в Мексика
Игра длилась один час и 25 минут.
17.10.2022 21:22
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Самсонова обыграла Канепи в первом круге турнира в Гвадалахаре
Россиянка в третий раз в карьере обыграла представительницу Эстонии.
17.10.2022 21:13
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Блинкова обыграла Паолини и стала победительницей турнира в Румынии
Российские теннисисты выиграли два титула за один день.
16.10.2022 19:33
Теннис
автор: Александр Шульгин
Рублев - после титула в Хихоне: Надеюсь, это не середина карьеры, впереди будет много всего
Россиянин занимает девятое место в мировом рейтинге ATP.
16.10.2022 16:57
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рублев стал победителем турнира в Хихоне, обыграв в финале Корду
Россиянин завоевал 12-й титул ATP в карьере.
16.10.2022 15:59
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Блинкова стала соперницей Потаповой по полуфиналу турнира в Клуже
Анна в 1/4 финала была сильнее украинки Калининой.
14.10.2022 21:59
Теннис
автор: Максим Скороходов
Слепая вера в «Барселону» обошлась Дрейку в 833 тысячи долларов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Кризис Карпина все глубже. Как «Динамо» победило «Ростов» и возглавило группу Кубка России
В четвертом туре группового раунда Кубка страны москвичи победили ростовчан 3:1.
Есть жизнь после немцев! Как «Локомотив» вышел в плей-офф Кубка России
В четвертом туре группового раунда москвичи победили подмосковную команду 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.
Кто тут «клоун», а кто «быдлан»? Ссора Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА — «Спартак» обросла новыми подробностями
Эмоции после воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) едва успели угаснуть, как во вторник вспыхнули с новой силой.
Выходные отменяются! Гран-при России — это шесть недель фигурного катания в режиме нон-стоп
Во вторник 18 октября начинается первый этап Гран-при – серии турниров с участием всех сильнейших фигуристов страны.
От Лэма Бэнкера до Боба Маккюна: правила беттеров, которые стабильно зарабатывают на ставках
Люди, заработавшие миллионы долларов на беттинге, не скрывают секретов своего успеха. «Плеймейкер» собрал советы главных авторитетов в мире ставок на спорт.
«Холанд из Крыма»: Сычевой в среднем тратит на гол 82 минуты! Главные цифры футбольного уик-энда
Основные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика