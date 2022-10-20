Джокович может не сыграть в Париже перед итоговым турниром АТР

Личный тренер сербского теннисиста Новака Джоковича - Горан Иванишевич рассказал, что его подопечный может пропустить турнир в Париже.

«Понятно, что он точно сыграет в Турине, но остается вопрос, поедет ли он до этого в Париж», - приводит слова Иванишевича сербская пресса.

Напомним, в 2022 году Новак утратил первую строчку в мировом рейтинге, но смог выиграть несколько крупных турниров, в том числе, Уимблдон.

Итоговый турнир АТР пройдет в Турине. годом ранее Джокович дошел до полуфинала, в котором проиграл немцу Александру Звереву.