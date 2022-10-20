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Хачанов проиграл Корде и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Антверпене

Матч длился 1 час 59 минут.
20 октября 2022 15:40
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Антверпене проиграл американцу Себастьяну Корде со счетом 5:7, 6:7 (9:11).

По ходу встречи Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка, имея четыре возможности выиграть гейм на чужой подаче.

Его соперник подал десять эйсов, сделал две двойные и реализовал все три заработанных брейк-поинта.

Корда вышел в четвертьфинал, где сыграет с японцем Йосито Нисиокой, победившим испанского теннисиста Хауме со счетом 6:1, 7:6 (7:3)

источник: «Советский спорт»
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