ATP заплатит рекордную сумму победителю Итогового турнира

Победитель Итогового турнира АТР получит рекордные призовые в теннисе.

По данным профильных СМИ, они составят 4,7 млн долларов. За победу на групповом этапе при этом выплачиваетcя по 50 тыс. долларов.

Добавим, что на текущий момент самые большие призовые в теннисе размером 4,42 млн долларов получила завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Данная сумма была выплачена также за выигрыш Итогового турнира WTA.

Напомним, что на Итоговые турниры попадают по восемь лучших теннисистов сезона. Российские спортсмены на данный момент не гарантировали себе участие на Итоговом турнире АТР 2022, который пройдет с 13 по 20 ноября в Турине.