Кудерметова обыграла Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко в матче 1/8 финала турнира в Гвадалахаре (Мексика).

Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На счету Остапенко - два эйса, три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из шести.

За выход в полуфинал соревнования Кудерметова поборется с победительницей матча Даниэль Коллинс (США) - Мария Саккари (Греции).