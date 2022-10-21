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Калинская обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
21 октября 2022 10:06

Российская теннисистка Анна Калинская оказалась сильнее своей соотечественницы в матче 1/8 финала турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:3 в пользу 73-й ракетки мира.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

На счету Касаткиной - две двойные ошибки и реализовано шесть брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал соревнования Калинская поборется с Мари Боузковой из Чехии.

источник: «Советский спорт»
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