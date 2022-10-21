Саккари о матче с Кудерметовой: Вопрос в том, кто лучше проведет эту игру

Греческая теннисистка Мария Саккари считает, что главный вопрос предстоящей борьбы за последнюю путевку в финальный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) заключается в том, кто из соперниц лучше проведет данный конкретный матч.

В четвертьфинале турнира в мексиканской Гваладахаре с призовым фондом более 2,5 миллионов долларов встретятся Саккари, посеянная под четвертым номером, и Вероника Кудерметова (8-й номер посева). Победительница получит последнюю путевку на финальный турнир WTA, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (штат Техас, США).

«Для меня это многое значит, нам обоим было тяжело. Не было гарантии, что мы встретимся лично в четвертьфинале. Я думаю о страсти того, как мы обе хотим победить, как мы обе хотим получить эту путевку. Но вопрос не в том, кто больше хочет, а кто лучше сыграет в пятницу. Мы обе провели хороший сезон, поэтому мы и оспариваем это место. Я знаю, что я все еще в борьбе за него», - приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

В сезоне 2022 года Саккари и Кудерметова трижды встречались между собой. Дважды победу праздновала греческая теннисистка, один раз – россиянка.

Ранее на финальный турнир WTA квалифицировалась россиянка Дарья Касаткина, белоруска Арина Соболенко, первая ракетка мира Ига Швентек (Польша), а также Джессика Пегула и Кори Гауфф (обе США), Онс Жабер (Тунис) и Каролин Гарсия (Франция).