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Кудурметова проиграла Саккари в Гвадалахаре и не смогла отобраться на Итоговый турнир

Греческая теннисистка также вышла в 1/2 финала турнира в Гвадалахаре.
22 октября 2022 08:21
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 1:6, 7:5, 4:6.

Матч длился 2 часа 26 минут.

За это время Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из 15.

На счету Саккари пять эйсов, пять двойных и три брейка при девяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Так сложилось, что теннисистки также боролись за последнюю путевку на Итоговый турнир WTA.

Помимо Саккари туда отобрались Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Каролин Гарсия (Франция), Арина Соболенко (Белоруссия) и Дарья Касаткина (Россия).

В полуфинале турнира в Гвадалахаре Саккари сыграет с чешкой Марией Боузковой, которая в своем матче прошла другую россиянку Анну Калинскую.

источник: «Советский спорт»
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