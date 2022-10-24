Хачанов вышел во второй круг турнира в Вене, обыграв Вулфа

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого круга турнира в Вене.

В первом раунде соревнований в столице Австрии 26-летний спортсмен обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа.

Встреча продолжалась один час и 46 минут, завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Хачанова, который 13 раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

На счету Вулфа десять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при трех попытках.

В следующей стадии Карен встретится с победителем пары Юрий Родионов (Австрия) - Денис Шаповалов (Канада).