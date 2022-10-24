Карацев завершил свои выступления на турнире в Базеле в первом круге, уступив Бублику

Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от казахстанского теннисиста Александра Бублика в матче первого круга турнира в Базеле.

Карацев проиграл 38-й ракетке мира в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 и покинул турнир «ATP-500». Матч длился 1 час и 27 минут.

Отметим, что россиянин сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал свой единственный заработанный брейк-пойнт. В свою очередь Бублик оформил десять подач навылет, допустил четыре двойных и реализовал два брейка из трех.

Во втором круге турнира в Базеле Бублик встретится с победителем пары Альбер Рамос (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия).