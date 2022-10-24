Джокович примет участие в парижском «Мастерсе» и Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в заключительных турнирах сезона.

Экс-первая ракетка мира сыграет на турнире серии «Мастерс» в Париже, а также выступит на Итоговом чемпионате ATP.

Отметим, что ранее наставник серба Горан Иванишевич заявил, что его подопечный может пропустить соревнования в Франции.

Добавим, что Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября.

На него квалифицировались пять теннисистов, включая Джоковича. В турнире сыграют испанец Рафаэль Надаль, его соотечественник Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.