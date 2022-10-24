Рублев обыграл Шварцмана в первом круге турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана в матче первого раунда турнира в Вене.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу восьмой ракетки мира.

Рублев семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Шварцмана нет эйсов, три двойные ошибки. Аргентинец не смог реализовать три брейк-пойнта.

В следующем соревнования Рублев поборется с победителем встречи Григор Димитров (Болгария) - Тьяго Монтейро (Бразилия).