Сафиуллин проиграл Маррею в первом круге турнира в Базеле

Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Базеле проиграл британцу Энди Маррею со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

По ходу встречи Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из десяти брейк-поинтов.

На счету его соперника также 11 эйсов, шесть двойных и четыре брейка при девяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Маррей сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и сербом Ласло Дьере.