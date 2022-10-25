Хачанов и Рублев не смогли выйти во второй круг турнира в Вене в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в матче первого круга турнира в Вене в парном разряде проиграли австрийцам Александру Эрлеру и Лукасу Мидлеру со счётом 3:6, 6:7 (1:7)

Матч длился 1 час 17 минут.

По ходу игры россияне три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейе-поинта из четырех.

На счету их соперников из Австрии восемь эйсов, одна двойная и три брейка из 13 возможностей выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Эрлер и Мидлер сыграют с поляком Хубертом Хуркачем и бразильцем Марсело Мело.