Медведев предложил разрешить российским спортсменам выступать в командных турнирах

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как можно организовать участие россиян в командных турнирах.

- Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться, в командных видах спорта это сложнее; Для россиян хорошим решением было бы выступление под флагом МОК или АТР, - сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Вене.

Напомним, что российские теннисисты имеют право выступать в одиночных соревнованиях, паре и миксте, но не в командных турнирах, таких, как Кубок Дэвиса или Кубок АТР.