Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене, уступив Эвансу

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Вене проиграл британцу Дэниелу Эвансу со счетом 2:6, 2:6.

По ходу игры Хачанов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейкпоитнов.

На счету его соперника два эйса и столько же двойных, а также пять брейков при восьми возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Эванс сыграет с победителем матча между канадцем Денисом Шаповаловым и американцем Тэйлором Фритцем.