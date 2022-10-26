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Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене, уступив Эвансу

Матч шел 1 час 17 минут.
26 октября 2022 17:07
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Вене проиграл британцу Дэниелу Эвансу со счетом 2:6, 2:6.

По ходу игры Хачанов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейкпоитнов.

На счету его соперника два эйса и столько же двойных, а также пять брейков при восьми возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Эванс сыграет с победителем матча между канадцем Денисом Шаповаловым и американцем Тэйлором Фритцем.

источник: «Советский спорт»
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