Медведев победил Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Вене победил австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 6:3.

По ходу матча Медведев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и добыл три брейка, имея шесть возможностей выиграть гейм на подаче соперника.

Тим один раз подал навылет, сделав одну двойную, и не смог реализовать свой единственный брейк-поинт.

Медведев вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло и итальянцем Янником Синнером.