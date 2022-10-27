Российский тренер Турсунов рассказал, почему расстался с Радукану

Российский тренер Дмитрий Турсунов опроверг, что прекратил сотрудничество с британкой Эммой Радукану ради работы со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

«Я уходил от Эммы независимо от того, свободен ли кто-то или нет. Мы не сошлись условиями, и были некоторые тревожные моменты, которые просто нельзя было игнорировать. Вот почему читать такие вещи немного неприятно… Я не прыгал от одного игрока к другому, я бы не стал так делать», - сказал Турсунов в интервью профильному СМИ.

19-летняя Радукану имеет в своем активе победу на US Open-2021. В настоящий момент британка занимает 76-е место в рейтинге WTA. С Турсуновым Эмма работала в 2022 году с июня по октябрь.

25-летняя Бенчич является действующей олимпийской чемпионкой. Новая подопечная Турсунова занимает 13-е место в рейтинге WTA.