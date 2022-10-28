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Медведев сыграет на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Даниил имеет опыт побед на данном соревновании.
28 октября 2022 09:30
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Даниил Медведев заявился на выставочный турнир, которые пройдет в городе Дирия (Саудовская Аравия) с 8 по 10 декабря.

Вот как объяснил свое решение первая ракетка России:

«Когда я был в Дирии в 2019 году, мне все понравилось. Организация, корт, болельщики. Было очень удобно, поэтому я очень рад возможности вернуться в Саудовскую Аравию», - сказал Медведев профильному СМИ.

Добавим, что Медведев выиграл турнир 2019 года. Известно, что в этом сезоне компанию Даниилу на турнире составит немецкий теннисист Александр Зверев.

источник: «Советский спорт»
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