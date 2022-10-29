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Касаткина попала в одну группу с Швентек, Гарсией и Гауфф

Уроженка Тольятти впервые выступит на Итоговом турнире WTA.
29 октября 2022 08:38
автор: Артур Гичунцев

Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA, прошедшей накануне, 28 октября.

Так, россиянка Дарья Касаткина попала в группу «Трэйси Остин». Там же оказались Ига Швентек, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

В группу «Нэнси Ричи» вошли: Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

Напомним, турнир пройдет в Техасе (США) с 31 октября по 7 ноября. В прошлом году победителем соревнований стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Что касается Касаткиной, то уроженка Тольятти впервые выступит на этом турнире.

источник: «Советский спорт»
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Уроженка Тольятти впервые выступит на Итоговом турнире WTA.
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