Касаткина попала в одну группу с Швентек, Гарсией и Гауфф

Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира WTA, прошедшей накануне, 28 октября.

Так, россиянка Дарья Касаткина попала в группу «Трэйси Остин». Там же оказались Ига Швентек, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

В группу «Нэнси Ричи» вошли: Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

Напомним, турнир пройдет в Техасе (США) с 31 октября по 7 ноября. В прошлом году победителем соревнований стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Что касается Касаткиной, то уроженка Тольятти впервые выступит на этом турнире.