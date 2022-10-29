«Будет весело»: Касаткина – о результатах жеребьевки Итогового турнира WTA

Накануне, 28 октября, состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA, который пройдет в Техасе (США).

По ее итогам россиянка Дарья Касаткина попала в группу «Трэйси Остин». Там же оказались Ига Швентек, Кори Гауфф и Каролин Гарсия.

Уроженка Тольятти спокойно отнеслась к своему положению. По ее словам, на соревнованиях подобного уровня не бывает легких соперников.

«Конечно, все группы очень тяжелые. Я знала, что, кто бы мне ни попался, будет большая битва и, чтобы победить, нужно выложиться по максимуму. Будет весело», – сказала Касаткина.

Напомним, Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября.

К слову, в группе «Нэнси Ричи» сыграют Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.