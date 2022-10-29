Первая ракетка мира Алькарас проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Базеле

Испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинале турнира в Базеле проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
Встреча, которая длилась 1 час и 22 минуты, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу североамериканского спортсмена.
Первая ракетка не совершил эйсов, допустил три двойные ошибки,а также не смог реализовать единственный брейк-пойнт. На счету канадца девять эйсов и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В финале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).