Первая ракетка мира Алькарас проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Базеле

«Я зол, что играю по 10-15 минут за матч». Тюкавин — о борьбе за место в составе «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1) прокомментировал свою игру и прогресс команды.