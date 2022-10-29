Даниил Медведев: Доволен уровнем своей игры в матче с Димитровым

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на свою победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале турнира в Вене.
Игрa завершилaсь со счетом 6:4, 6:2 в пользу четвeртой ракетки мирa.
«Было несколько моментов, когда думал, что должен был сыграть немного лучше. Мог выйти вперед к сетке и попытаться раньше создать давление. Потом удалось показать стабильную игру, а в самых важных моментах поднять свой уровень. Этого было достаточно, очень доволен уровнем своей игры в матче с Димитровым», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
В финалe россиянин сыграет с побeдителем матча Денис Шаповалов (Канадa) - Борна Чорич (Хорвaтия).
источник: «Советский спорт»