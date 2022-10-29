Шаповалов сыграет с Медведевым в финале турнира в Вене

Стал известен второй финалист турнира ATP в Вене.

Канадский теннисист Денис Шаповалов нанес поражение хорвату Борну Чоричу со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Отметим, что 19-я ракетка мира совершил семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и имеет в активе два брейк-пойнта из двух.

На счету хорвата две подачи навылет, одна двойная ошибка. Чорич не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

В финале Шаповалов сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл болгрина Григора Димитрова.