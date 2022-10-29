Шаповалов сыграет с Медведевым в финале турнира в Вене

Стал известен второй финалист турнира ATP в Вене.
Канадский теннисист Денис Шаповалов нанес поражение хорвату Борну Чоричу со счётом 7:6 (7:4), 6:0.
Отметим, что 19-я ракетка мира совершил семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и имеет в активе два брейк-пойнта из двух.
На счету хорвата две подачи навылет, одна двойная ошибка. Чорич не смог реализовать единственный брейк-пойнт.
В финале Шаповалов сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл болгрина Григора Димитрова.
источник: «Советский спорт»