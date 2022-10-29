Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.
Об этом стало известно после того, как 26-летний спортсмен вышел в финал турнира в Вене. Сегодня четвертая ракетка мира обыграл болгарина Григора Димитрова.
Добавим, что Медведев в четвертый раз подряд квалифицировался на итоговый турнир года.
Право на участие в соревнованиях в турнире ранее себе гарантировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович, а также норвежец Каспер Рууд.
источник: «Советский спорт»