Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине.

Об этом стало известно после того, как 26-летний спортсмен вышел в финал турнира в Вене. Сегодня четвертая ракетка мира обыграл болгарина Григора Димитрова.

Добавим, что Медведев в четвертый раз подряд квалифицировался на итоговый турнир года.

Право на участие в соревнованиях в турнире ранее себе гарантировали испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович, а также норвежец Каспер Рууд.