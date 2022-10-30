Медведев выиграл турнир в Вене, обыграв в финале Шаповалова

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР в Вене, обыграв в финале канадца Дениса Шаповалова.

Встреча продолжалась два часа 19 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина, который шесть раз подавала навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

На счету его соперника шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейка из девяти.

Таким образом, Медведев завоевал свой второй титул в текущем сезоне. В настоящее время Даниил занимает четвертое место в мировом рейтинге.