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Медведев рассказал, когда произошел перелом в финале с Шаповаловым

Первая ракетка России выиграл в Вене второй титул в сезоне.
30 октября 2022 20:05
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Даниил Медведев дал интервью после победы над канадцем Денисом Шаповаловым в финале турнира в Вене (4:6, 6:3, 6:2).

«Я очень счастлив. Это матч лучший матч недели, потому что Денис играл нереально, наверное, до счета 4:3 во втором сете. Он снизил свой уровень где-то на два процента, и я смог этим воспользоваться. Это одна из лучших моих побед, когда ты знаешь, что противник сильнее тебя, но ты остаешься на корте и делаешь все, что в твоих силах», - сказал Медведев пресс-службе АТР.

Добавим, что при счете 4:3 Медведев сделал решающий брейк во втором сете и сравнял счет по партиям.

Медведев завоевал свой второй титул в текущем сезоне, с понедельника он станет третьей ракеткой мира.

источник: «Советский спорт»
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