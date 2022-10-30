Медведев рассказал, когда произошел перелом в финале с Шаповаловым

Российский теннисист Даниил Медведев дал интервью после победы над канадцем Денисом Шаповаловым в финале турнира в Вене (4:6, 6:3, 6:2).

«Я очень счастлив. Это матч лучший матч недели, потому что Денис играл нереально, наверное, до счета 4:3 во втором сете. Он снизил свой уровень где-то на два процента, и я смог этим воспользоваться. Это одна из лучших моих побед, когда ты знаешь, что противник сильнее тебя, но ты остаешься на корте и делаешь все, что в твоих силах», - сказал Медведев пресс-службе АТР.

Добавим, что при счете 4:3 Медведев сделал решающий брейк во втором сете и сравнял счет по партиям.

Медведев завоевал свой второй титул в текущем сезоне, с понедельника он станет третьей ракеткой мира.