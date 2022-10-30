Джокович - о «Мастерсе» в Париже: Здесь мне всегда было хорошо

Сербский теннисист Новак Джокович дал интервью на пресс-конференции в преддверии «Мастерса» в Париже.

«Я прекрасно себя чувствую на этом турнире. Вы уже упомянули большие успехи, которые всегда помогают выйти на новый розыгрыш титула уверенным и с хорошими воспоминаниями и эмоциями на корте. Я выиграл два последних турнира, когда смог сюда приехать... Надеюсь, я смогу продолжить эту серию. Думаю, что на этом уровне важно иметь хорошее чувство на корте и просто хорошую память о том, что ты там, где играл хорошо, потому в теннисе любой эпизод может оказать влияние на результат. Твои мысли, неважно хорошие они или плохие, влияют на конечный результат. Здесь мне всегда было хорошо», - сказал Джокович.

«Мастерс» в Париже начнется 31 октября, на нем сыграют российские теннисисты Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые вместе с Джоковичем пропускают первый раунд, так как находятся первой восьмерке сеянных спортсменов.