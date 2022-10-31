Касаткина призналась, что многое черпает для себя в мужском теннисе

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, какие элементы игры она хотела бы почерпнуть у теннисистов-мужчин.

«Например, Карлос Алькарас или Феликс Оже-Альяссим. Они играют в закрытом помещении на хардовых турнирах. Я смотрю, как они подбегают к удару справа. Они могут бежать с другой стороны площадки и забегать для удара справа с совершенно другой стороны площадки. Я говорю: О, какая работа ног (смеется). Я хочу иметь такую же ​​скорость, такой тайминг и чтение направления мяча, потому что иногда для меня это сложно», - приводит слова россиянки зарубежная пресса.

Напомним, в связи с пропуском текущего сезона Анастасией Павлюченковой титул первой ракетки России принадлежит сейчас именно Касаткиной. Кроме того, Дарья входит в топ-10 мирового рейтинга, являясь в нем лучшей представительницей России.