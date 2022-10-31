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Хачанов победил своего первого соперника по «Мастерсу» в Париже

Напор российского теннисиста не выдержал аргентинец Баес.
31 октября 2022 16:29
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Пaриже за 58 минут победил аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6:1, 6:1.

По ходу матча Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную и реализовал пять из 11 брейкпоинтов.

На счету Баеса по одному эйсу и двойной c отсутствием брейков при трех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Хачанов сыграет победителем матча между швейцарцем Марком-Андреа Хюслером и итальянцем Янником Синнером.

источник: «Советский спорт»
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