Хачанов победил своего первого соперника по «Мастерсу» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Пaриже за 58 минут победил аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 6:1, 6:1.

По ходу матча Хачанов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную и реализовал пять из 11 брейкпоинтов.

На счету Баеса по одному эйсу и двойной c отсутствием брейков при трех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Хачанов сыграет победителем матча между швейцарцем Марком-Андреа Хюслером и итальянцем Янником Синнером.