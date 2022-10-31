Первая ракетка мира Алькарас может сняться с турнира в Париже

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассматривает возможность снятия с последнего в сезоне турнира серии «Мастерс» в Париже, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, Алькараса беспокоила боль в колене, и он прошел в понедельник медицинское обследование. По его результатам испанец принял решение поехать в Париж, однако решение неокончательно.

В этом сезоне Алькарас уже сыграл более 70 матчей, и в его команде рассматривается вероятность снятия испанца с турнира, чтобы дать ему время лучше подготовиться к итоговому турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов, который состоится в Турине с 13 по 20 ноября.