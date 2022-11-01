Рублев обыграл Изнера во втором раунде «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира в Париже нанес поражение американцу Джону Изнеру.

Игра, которая длилась один час и одну минуту, завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу девятой ракетки мира.

Американец подал 11 эйсов, у россиянина лишь три подачи навылет. Изнер не совершил двойных ошибок, а Рублев ошибся дважды.

Андрей реализовал три из семи брейк-пойнта. У американца не было возможности взять подачу соперника.

Соперник Рублева по третьему кругу определится позднее.