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Рублев обыграл Изнера во втором раунде «Мастерса» в Париже

Россиянин увеличил свои шансы на участие в итоговом турнире ATP.
01 ноября 2022 14:23
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира в Париже нанес поражение американцу Джону Изнеру.

Игра, которая длилась один час и одну минуту, завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу девятой ракетки мира.

Американец подал 11 эйсов, у россиянина лишь три подачи навылет. Изнер не совершил двойных ошибок, а Рублев ошибся дважды.

Андрей реализовал три из семи брейк-пойнта. У американца не было возможности взять подачу соперника.

Соперник Рублева по третьему кругу определится позднее.

источник: «Советский спорт»
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