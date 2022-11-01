Кафельников не верит, что Касаткина может выиграть итоговый турнир WTA

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил, почему он не верит в победу Дарьи Касаткиной на итоговом турнире WTA.

«Группа у Касаткиной очень сложная. Если Даша будет играть раскованно и не будет оказывать на себя какого-то дополнительного давления, то она может добиться достойного результата.

Есть вероятность, что Касаткина может выиграть этот турнир, но она очень маленькая. Однако мы будем надеяться», - приводит слова Кафельникова Metaratings.

Напомним, что в рамках группового этапа Касаткина сыграет с лидером мирового женского рейтинга Игой Швентек, а также с Кори Гауфф и Каролин Гарсией.

Соревнования пройдут с 31 октября по 6 ноября в техасском Форт-Уэрте (США).